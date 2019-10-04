В пензенском артинституте провели экскурсию для потенциальных курсантов

Пензенский артиллерийский инженерный институт открыл свои двери. Для старшеклассников провели экскурсию и рассказали, что изучают и как живут студенты высшего военного учебного заведения.

Более чем за 70 лет Пензенский артиллерийский инженерный институт подготовил свыше 17 тысяч офицеров. В трех залах музея вуза уместились награды и кубки, фотографии, форменная одежда и подарки. Увидеть студенческую жизнь курсантов, да и просто попасть на территорию пензенского высшего военного учреждения, крайне сложно. Однако в день открытых дверей такая возможность появляется у школьников и студентов колледжей.

Следующим пунктом экскурсии стала столовая. Курсантам предлагают несколько блюд на выбор, а меню регулярно обновляют. Несмотря на день открытых дверей, ограничения все-таки есть. И если школьники сдали свои смартфоны, то съемочную группу «Экспресса» попросили не снимать военную технику. Оставалось только слушать воодушевленные рассказы ребят.

«Мне понравились танки, потому что их показали изнутри и рассказали про их технические характеристики, также, что рассказали про лазерные бинокли и установки, чтобы можно было определить расстояние для запуска ракеты», - рассказал ученик школы №71 Кирилл Калинин.

Оружейная комната впечатлила не только ребят, которые зачастую с детства неравнодушны к боевой технике, но и хрупких девушек.

«Я впервые увидела боевые машины, тем более, так близко и изнутри», - сказала ученица школы №36 Анастасия Миронова.

В день открытых дверей Пензенский артиллерийский инженерный институт посетили около 100 потенциальных курсантов. Таких гостей в артинституте принимают всего два-три раза в год.