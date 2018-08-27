В пензенском артинституте приняли присягу около 200 первокурсников

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27 августа 2018, 19:37Образование
Ряды курсантов пензенского артиллерийского института пополнились первокурсниками. Почти 200 молодых людей, поступивших в военное образовательное учреждение, приняли присягу на верность Отечеству.
Именно присягу называют отправной точкой военной стези. На плацу пензенского артиллерийского инженерного института - около 200 первокурсников. В том числе - ребята из городов-героев: Волгограда, Тулы, Москвы. Их горячо поддерживали родные, в основном - мамы и бабушки.
Присяге предшествовала кропотливая работа: вчерашних школьников обучали уставу и строевой подготовке. На плацу курсанты уверенно выполнили команды преподавателей и прошли торжественным маршем мимо близких.
«История присяги уходит своими корнями в далекое прошлое. Сегодня она имеет большое символическое значение, но от этого его значимость нисколько не уменьшается. Ведь произнеся слова клятвы, никто и никогда не посмеет ее нарушить, и я уверен, что вы, поступив в училище, останетесь верными ей до конца службы, до конца жизни», - сказал начальник пензенского артиллерийского инженерного института Александр Цаплюк.
Ближайшее будущее курсантов - недолгие увольнительные, а затем - жизнь в полевых условиях. На сегодняшний день в пензенском артиллерийском институте готовят военных по нескольким направлениям: ракетно-техническому и артиллерийско-техническому обеспечению. Но учеба только впереди, а этот значимый момент военные постарались сделать еще и праздником.
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