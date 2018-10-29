В пензенском аграрном университете вскрыли капсулу с письмом потомкам

Ровно 50 лет в стене бывшего пензенского сельскохозяйственного института, а ныне аграрного университета, пролежало письмо студентов, написанное в конце 60-х годов для будущего поколения - комсомольцев XXI века. Торжественное вскрытие капсулы состоялось в день 100-летия создания Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи [ВЛКСМ].

Что же таит в себе капсула, замурованная полвека назад в стене главного корпуса пензенского сельхозинститута? Ответ на этот вопрос жаждали получить не только студенты и преподаватели вуза, который сегодня уже носит статус аграрного университета, но также очевидцы тех событий и представители областной власти.

«Очень приятно, что мы принимаем участие в историческом событии вместе с теми, кто 50 лет назад закладывали эту капсулу для сегодняшней молодежи. Интересно посмотреть, почитать и услышать, что им завещали», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Дату торжественного вскрытия капсулы приурочили к 100-летию ВЛКСМ. Полвека назад к подготовке послания от комсомольцев 60-х к будущим потомкам приложил руку бывший ректор института Николай Ибрагимов.

«Я принимал участие в корректировке теста, чтобы он выглядел более профессионально», - признался он.

Собравшимся не пришлось долго ждать. Каменная плита, за которой скрывалась капсула, легко поддалась крепким мужским рукам.

За 50 лет не испортились ни бумага с текстом послания, ни магнитная пленка с аудиозаписью. Речь одного из первокурсников 1968 года сельхозинститута включили на всеуслышание.

«Хочется заверить ветеранов, что сегодняшнее поколение такое же активное, также любит Родину, участвует во всех мероприятиях, как и они, когда были молодые, готовы на все, ради будущего страны», - отметил ректор ПГАУ Олег Кухарев.

Торжественное собрание продолжилось концертом с участием пензенских коллективов.