В пензенском аграрном университете тестируют новую кормовую добавку

В виварии Пензенского государственного аграрного университета продолжается эксперимент со свиньей по кличке Роза. Пока она ждет очередное потомство, к науке приобщают ее подросших поросят. Исследование коснулось кормовой базы животных.

Свинка Роза растет не по дням, а по часам. Будущая мама за месяц поправилась, и теперь ее вес можно сравнить со средним весом самки медведя - 215 килограммов. Но и этот показатель не окончательный. По словам специалистов, до конца беременности она может прибавить еще десять килограммов. За состоянием Розы пристально наблюдают не только профессионалы. Площадка вивария стала местом практики будущих ветеринаров.

«Студенты активно помогают, принимают участие в операциях по кормлению, содержанию животных, забору анализов. Работают все - бакалавры, магистранты и аспиранты», - рассказал ректор Пензенского государственного аграрного университета Олег Кухарев.

Пока хрюшка наслаждается беременностью, ее потомки - пять сыновей и одна дочка - стали частью нового исследования. Зоологи проводят эксперимент с кормовой базой животных. Для этого, четырехмесячных поросят разделили на две группы. У основной не изменился состав рациона, а животным из контрольной группы, помимо зерновых компонентов, в пищу дают кормовую добавку на основе трутневого расплода, который добавляют в сухом виде.

«В нем содержится большое количество гормоноподобных веществ, которые стимулируют механизм формирования мышечной ткани, соответственно, мясную продуктивность», - объяснила заведующая лабораторией Пензенского государственного аграрного университета Елена Здоровьева.

Анализы поросят из контрольной группы оказались лучше, чем у их собратьев. Животные стали активнее, у них улучшился аппетит. Самое главное, что отмечают зоологи, за время эксперимента экологическая добавка не только не вызвала отклонения в здоровье у хрюшек, но и поспособствовала увеличению мышечной массы.

Опыты продлятся до конца апреля. В случае успеха, экологически чистую кормовую добавку будут рекомендовать для применения в животноводческих хозяйствах региона.