В пензенском аграрном университете открылась ветклиника

В Пензенском государственном аграрном университете прошло торжественное открытие ветеринарной клиники научно-образовательного центра ветеринарной медицины. Теперь студенты смогут проводить операции и заниматься образовательными и научными разработками. С учащимися встретились первые лица города и области, а также руководители крупных сельскохозяйственных компаний.

Прямая трансляция из операционной - это лишь одна из функциональных возможностей новой ветклиники. На ее базе будут заниматься научно-исследовательской работой, комплексной диагностикой, вакцинированием и лечением, в основном, сельскохозяйственных животных.

«Сельское хозяйство в Пензенской области развивается бурными темпами. Оно является лидером в ПФО, а две трети специалистов работников-профессионалов - это выпускники данного аграрного университета», - сказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

С 2017 года в вузе готовят кадры по новому направлению «Ветеринария». Это помогло снизить дефицит ветврачей на животноводческих фермах. Один из наиболее значимых партнеров университета - сельскохозяйственный холдинг «Дамате», который продолжает реализовывать проект расширения производственных мощностей до 155 тысяч тонн мяса индейки в год.

«Это лучший показатель в стране, и, по-моему, восьмой в мире. Это говорит о высоком уровне производства, для этого нужны очень высококвалифицированные кадры», - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

«Эксперты, которые у нас работают, будут читать здесь лекции по переработке молока, мяса, зооинженерии, ветеринарии, агрономии, агротехнике. Все эти специальности востребованы в стенах нашего большого холдинга», - сказал генеральный директор группы компаний «Дамате» Рашид Хайров.

В вузе при содействии сельскохозяйственного холдинга создана фирменная учебная аудитория. Студентам предложили пройти учебную практику в компании, руководство которой уже на этапе обучения присматривается к наиболее одаренным ребятам.