В пензенском аэропорту введен дополнительный рейс в Москву

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24 января 2017, 14:29Общество
Начиная с этой недели добраться из Пензы до Москвы можно не только утром и поздним вечером, но и днем - в 16.00.
Вылеты осуществляются по будням. По мнению директора пензенского аэропорта Юрия Осколкова, новый рейс будет пользоваться популярностью среди жителей региона.
«Это больший выбор, каждый должен определяться, когда ему - утром, в обед или вечером лететь - это раз. Второе: чем больше рейсов, тем они востребованней, они же не пустые летают», - сказал директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.
Вместимость воздушного судна - 50 пассажирских мест. Напомним, что дополнительный рейс был введен после того, как авиакомпания «Ютэйр» прекратила эксплуатацию воздушных судов «АТР-72» в аэропорту «Внуково», которыми ранее осуществлялись перелеты из пензенской воздушной гавани в столицу.
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