В пензенской в гимназии №4 открыли новый спортзал

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18 января 2017, 13:32Общество
В Пензе торжественно открыли спортзал многопрофильной гимназии № 4 «Ступени». Поздравить учащихся с этим событием пришел мэр города Виктор Кувайцев.
По информации пресс-службы горадминистрации, Виктор Кувайцев напомнил присутствующим, что зал появился по решению Ивана Белозерцева о передаче корпусов бывшего машиностроительного колледжа учебному заведению, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Мы безмерно благодарны Ивану Александровичу за этот шаг. Теперь 708 учеников гимназии смогут полноценно заниматься физической культурой, проводить свой досуг с пользой, посещая различные секции и массовые мероприятия. Надеюсь, в этом помещении ребятам будет приятно тренироваться, укреплять здоровье, идти к новым спортивным победам. Глядя сегодня на вас, молодых и способных, мы понимаем, насколько важно развивать спортивное движение. Наша общая задача - воспитать здоровое поколение детей. Это огромный вклад в будущее города и всей страны», - сказал Виктор Кувайцев.
Затем глава администрации вручил капитанам волейбольных команд новые мячи (мероприятие началось с волейбольного матча между командами 10 и 11 класса) и поздравил директора гимназии с юбилеем.
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