18 января 2017, 13:32Общество В пензенской в гимназии №4 открыли новый спортзал В Пензе торжественно открыли спортзал многопрофильной гимназии № 4 «Ступени». Поздравить учащихся с этим событием пришел мэр города Виктор Кувайцев.

По информации пресс-службы горадминистрации, Виктор Кувайцев напомнил присутствующим, что зал появился по решению Ивана Белозерцева о передаче корпусов бывшего машиностроительного колледжа учебному заведению, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Мы безмерно благодарны Ивану Александровичу за этот шаг. Теперь 708 учеников гимназии смогут полноценно заниматься физической культурой, проводить свой досуг с пользой, посещая различные секции и массовые мероприятия. Надеюсь, в этом помещении ребятам будет приятно тренироваться, укреплять здоровье, идти к новым спортивным победам. Глядя сегодня на вас, молодых и способных, мы понимаем, насколько важно развивать спортивное движение. Наша общая задача - воспитать здоровое поколение детей. Это огромный вклад в будущее города и всей страны», - сказал Виктор Кувайцев.

Затем глава администрации вручил капитанам волейбольных команд новые мячи (мероприятие началось с волейбольного матча между командами 10 и 11 класса) и поздравил директора гимназии с юбилеем.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/1a1/800_535_1e0a3510e11f6bb8c7f4683aeb8d7e1f6/1a1525d9dcb722f6d25b2ea9a9232aa2.JPG