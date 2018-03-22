В пензенской узбекской общине встретили национальный Новый год

Накануне в России и во многих странах Азии встретили Новый год. По астрономическому солнечному календарю у восточных народов это 21 марта, День весеннего равноденствия. Считается, что с этого дня в мире начинается обновление и процветание. Отмечают Новруз долго, почти две недели, а встречают, как принято, за одним столом, обязательно с веселыми песнями и в ярких национальных костюмах. В Пензе широко этот праздник отметили представители узбекской общины.

Огромные казаны и просто головокружительный аромат костра и специй. На свежем воздухе мужчины готовили настоящий узбекский плов и дымламу - тушеный картофель с мясом. С этого начинается праздник Новруз.

С порога гостей встречали прекрасные девушки в ярких национальных костюмах. Вместо привычного каравая - хлебные лепешки и сумаляк, - традиционная сладость из пророщенных зерен пшеницы, ее готовят в течение суток.

Новруз у иранских и тюркских народов - это национальный Новый год. Главный символ праздника не елка, а ростки пшеницы. Этот день считается праздником пробуждения и начала новой жизни.

В отличие от первоянварского Нового года, Новруз встречают не в полночь, а при свете дня. Событие это также семейное. При наступлении торжественного момента все должны находиться за праздничным столом. В этот день зиме говорят «до свидания», а весне «добро пожаловать», поэтому и вместо Деда Мороза главный герой праздника - Султан.

Этот день принято встречать во всем новом. Девушки выходят в своих самых ярких нарядах - платьях из бархата или атласа, расшитых золотыми нитками.

Перед началом Нового года принято устраивать в доме генеральную уборку, а также обновлять гардероб всех членов семьи. Те, кто отмечает Новруз, до дня весеннего равноденствия должны отдать все долги, простить обиды и помириться с недоброжелателями.

«Надо избавиться от старого, чтобы в дом могли зайти добрые духи. Считается, что в эту ночь открываются двери для ангелов», - сказала Сырга Талантбекова.

«В Узбекистане этот день является государственным праздником, люди массово выходят на улицы, танцуют, радуются, ходят в гости, дарят подарки и навещают родителей», - рассказал президент региональной общественной организации «Узбекская община» Сатимбай Бердиев.

Новруз продолжат отмечать еще почти две недели. В последний день принято посещать парки, выезжать веселыми компаниями на пикники и обязательно танцевать и петь под аккомпанемент старинных восточных инструментов.