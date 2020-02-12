В пензенской транспортной прокуратуре в 2020 году обновят технику

12 февраля 2020, 19:19Общество
Для обеспечения безопасности россиян будут использовать передовые технологии. Повсеместная цифровизация стала одной из основных задач на 2020 год, в том числе - и для пензенской транспортной прокуратуры.
О необходимости цифровой трансформации заявил новый генпрокурор Российской Федерации Игорь Краснов. Так, в пензенской транспортной прокуратуре в 2020 году заменят технику на более современную. Также новый глава прокуратуры поставил задачу доводить каждый акт прокурорского реагирования до логического завершения.
«Один из сенаторов задал ему вопрос о критериях оценки органов прокуратуры. На что Игорь Краснов ответил, что акты реагирования должны доходить до конечного результата, были устранены, чтобы это чувствовали и простые граждане, и предпринимательское сообщество», - рассказал пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев.
Также на территории нашего региона постараются уменьшить число правонарушений на объектах транспорта. Для этого большое внимание уделят профилактике.
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