06 октября 2017, 19:15Спорт В пензенской спортивной школе проходит турнир памяти Зиновия Швама В детско-юношеской спортивной школе №1 проходит VIII Традиционный межрегиональный турнир памяти основателя пензенской школы баскетбола Зиновия Швама (0+). Участниками соревнований стали юноши и девушки 2002-2003 годов рождения.

Четыре мужских и шесть женских - столько команд стали участниками мемориального турнира по баскетболу памяти Зиновия Швама. В 2017 году за право называться лучшими борются баскетболисты из Москвы, Самары, Оренбурга и Пензы. Почетным гостем соревнований стала дочь заслуженного тренера СССР Зиновия Швама Ирина Осипова.

«Мы все храним память о нем, очень гордимся. Я очень рада, что каждый год в день его рождения проходят соревнования», - поделилась она.

Соревновательные дни для девушек подходят к завершению, а вот для юношей турнир только начинается. Игроки пензенской баскетбольной команды к состязаниям готовились около месяца. Капитан уверен: главное, что приведет его команду к победе - отработанная схема на поле.

«Конечно, сначала играть в защите хорошо, меньше пропускать, ну и забивать, тактики использовать, комбинации», - сказал Илья Чекмарев.

Баскетболисты играют по круговой системе. Каждая команда должна сразится со всеми соперниками в своей группе. Лидера будут определять по количеству побед.

«Это контрольный турнир. Тренеры ставят разные задачи, каждый для себя сделает определенные выводы. Девчонки и мальчишки готовы играть и показывать хороший баскетбол», - рассказал директор ДЮСШ №1 Пензы Александр Калмаков.

Турнир продлится до 8 октября. Призеров соревнований наградят медалями и ценными подарками.

Спорт

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