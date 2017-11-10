10 ноября 2017, 14:02Образование В пензенской школе у детей «украли» часы по русскому языку Прокуратура выявила нарушения законодательства об образовании в трех школах Пензы.

В результате проверок установлено, что в школе №58 нет разработанной и утвержденной программы среднего общего образования. Кроме того, структура образовательных программ в школах №58, №49 и №17 не соответствует требованиям нормативных правовых актов.

«Так, количество часов на изучение русского языка в утвержденной в МБОУ СОШ №58 образовательной программе начального общего образования не соответствует количеству часов по учебному предмету «русский язык» в учебном плане и расписании занятий», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Также поправки в образовательные программы, которые связаны с изменениями федеральных госстандартов, в этих школах вносят не своевременно.

Прокурор Ленинского района вынес представления в адрес директоров школ, в настоящее время они находятся на рассмотрении, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Образование

просмотров 111

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: