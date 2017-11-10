В пензенской школе у детей «украли» часы по русскому языку

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
10 ноября 2017, 14:02Образование
Прокуратура выявила нарушения законодательства об образовании в трех школах Пензы.
В результате проверок установлено, что в школе №58 нет разработанной и утвержденной программы среднего общего образования. Кроме того, структура образовательных программ в школах №58, №49 и №17 не соответствует требованиям нормативных правовых актов.
«Так, количество часов на изучение русского языка в утвержденной в МБОУ СОШ №58 образовательной программе начального общего образования не соответствует количеству часов по учебному предмету «русский язык» в учебном плане и расписании занятий», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Также поправки в образовательные программы, которые связаны с изменениями федеральных госстандартов, в этих школах вносят не своевременно.
Прокурор Ленинского района вынес представления в адрес директоров школ, в настоящее время они находятся на рассмотрении, пишет ИА «Пенза-Пресс».
10 ноября 2017, 19:53В Пензе сотрудников ОВД поздравили с профессиональном праздником
10 ноября 2017, 19:47В Пензе торжественно открыли «Сквер полярников»
10 ноября 2017, 19:43В Кузнецке появится выставочный зал
10 ноября 2017, 19:37Спортблок: шорт-трек, хоккей, футбол
10 ноября 2017, 19:31В пензенском музее одной картины сменят экспозицию
10 ноября 2017, 19:29Пучков высоко оценил подготовку Пензенской области к зиме
10 ноября 2017, 19:22В пензенской больнице провели более 200 операций по замене суставов
10 ноября 2017, 19:04В осенний призыв в армию уйдут 66 кузнечан