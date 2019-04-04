В пензенской школе прорвало трубу с кипятком

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04 апреля 2019, 13:02Происшествия
В пензенской школе утром 4 апреля произошло ЧП, об этом стало известно из Сети.
Пользователь опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что в 10.49 в гардеробе школы №11 прорвало трубу с кипятком. Вещи учеников пришлось экстренно вытаскивать в коридор.
«Дети бегают, пытаются найти свою одежду», - написал очевидец.
Официальной информации о случившемся и наличии пострадавших нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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