В пензенской школе прорвало трубу с кипятком

В пензенской школе утром 4 апреля произошло ЧП, об этом стало известно из Сети.

Пользователь опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что в 10.49 в гардеробе школы №11 прорвало трубу с кипятком. Вещи учеников пришлось экстренно вытаскивать в коридор.

«Дети бегают, пытаются найти свою одежду», - написал очевидец.

Официальной информации о случившемся и наличии пострадавших нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».