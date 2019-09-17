В пензенской школе появились цифровые лаборатории

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
17 сентября 2019, 17:39Образование
Пензенская школа №27 стала победителем открытого конкурса «Инновационные практики внедрения цифровых технологий в образовательный процесс» и получила из федерального бюджета грант - более 1,5 млн рублей.
На средства гранта в школе создали цифровые лаборатории, в которых педагоги, школьники и родители смогут создавать познавательные и экспериментальные ролики, видео с разнообразными физическими, химическими и биологическими опытами и другие.
«В лаборатории виртуальных экскурсий будут созданы виртуальные карты Пензенской области, России, мира для ознакомления учащихся с достопримечательностями. В цифровой интерактивной лаборатории есть квест-игры и онлайн-викторины по различным дисциплинам», - сообщили в пресс-центре облправительства.
Отмечено, что в 2019 году победителями конкурса в Пензе стали еще две школы: №13 и №56.
Напомним, в соответствии с федеральной программой «Современная школа», с 2020 года в учреждениях, расположенных в селах и малых городах Пензенской области, заработают центры образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», пишет ИА «Пенза-Пресс».
17 сентября 2019, 19:36Кузнечанам рассказали о расчете компенсации расходов на ЖКУ
17 сентября 2019, 19:31«Кавказская пленница». Пензенца осудили за похищение по древнему обычаю
17 сентября 2019, 19:28Клуб у Привокзальной площади стал предметом спора двух бизнесменов
17 сентября 2019, 19:14Пензенский «Дизелист» начал новый сезон с уверенной победы
17 сентября 2019, 19:09В Пензе разрушающийся дом на ул. Аустрина без ремонта не переживет зиму
17 сентября 2019, 19:06Пензенские волонтеры проводят медицинские консультации в селах
17 сентября 2019, 17:58Губернатор оценил бековское предприятие по производству кленового сиропа
17 сентября 2019, 17:39В пензенской школе появились цифровые лаборатории