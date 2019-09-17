В пензенской школе появились цифровые лаборатории

Пензенская школа №27 стала победителем открытого конкурса «Инновационные практики внедрения цифровых технологий в образовательный процесс» и получила из федерального бюджета грант - более 1,5 млн рублей.

На средства гранта в школе создали цифровые лаборатории, в которых педагоги, школьники и родители смогут создавать познавательные и экспериментальные ролики, видео с разнообразными физическими, химическими и биологическими опытами и другие.

«В лаборатории виртуальных экскурсий будут созданы виртуальные карты Пензенской области, России, мира для ознакомления учащихся с достопримечательностями. В цифровой интерактивной лаборатории есть квест-игры и онлайн-викторины по различным дисциплинам», - сообщили в пресс-центре облправительства.

Отмечено, что в 2019 году победителями конкурса в Пензе стали еще две школы: №13 и №56.

Напомним, в соответствии с федеральной программой «Современная школа», с 2020 года в учреждениях, расположенных в селах и малых городах Пензенской области, заработают центры образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», пишет ИА «Пенза-Пресс».