В пензенской школе-интернате появились «детские фирмы»

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26 декабря 2016, 11:28Образование
Новый год - время традиций. Свои обычаи праздничных приготовлений появились и в пензенской школе-интернате №1. Там ученики и педагоги превратили новогодние сборы в экономическую игру.
Специально к Новому году - частушки о пожарной безопасности. В школе-интернате № 1 каждый праздник - не только повод для веселья, но и способ получить новые знания или повторить уже изученное. Тем более, что в Пензенской области Новый 2017-ый год провозгласили познавательным.
«У нас перед новым годом большая экономическая игра - раз в неделю все классы работают в своих фирмах», - рассказала директор школы-интерната № 1 г.Пензы Елена Майская.
Все дела по подготовке к Новому году «детские фирмы» в школе-интернате распределили между собой исходя из специализации. Самые маленькие отвечают за музыкальное сопровождение.
Даже елку в школе устанавливали не просто ученики-старшеклассники, а именно работники предприятия.
«В рамках бизнес-игры мы открыли компанию по ремонту мебели. Сегодня поступила заявка на установку елки. Мы ее установили. Это мужское дело, мы должны учиться с детства ремонтировать, чтобы в дальнейшем пригодилось», - отметил ученик девятого класса школы-интерната № 1 г.Пензы Станислав Красильников.
Теперь зеленую красавицу осталось только украсить игрушками и гирляндами. Силами воспитанников и педагогов учреждение будет полностью готово к празднованию Нового года.
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