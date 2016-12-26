26 декабря 2016, 11:28Образование В пензенской школе-интернате появились «детские фирмы» Новый год - время традиций. Свои обычаи праздничных приготовлений появились и в пензенской школе-интернате №1. Там ученики и педагоги превратили новогодние сборы в экономическую игру.

Специально к Новому году - частушки о пожарной безопасности. В школе-интернате № 1 каждый праздник - не только повод для веселья, но и способ получить новые знания или повторить уже изученное. Тем более, что в Пензенской области Новый 2017-ый год провозгласили познавательным.

«У нас перед новым годом большая экономическая игра - раз в неделю все классы работают в своих фирмах», - рассказала директор школы-интерната № 1 г.Пензы Елена Майская.

Все дела по подготовке к Новому году «детские фирмы» в школе-интернате распределили между собой исходя из специализации. Самые маленькие отвечают за музыкальное сопровождение.

Даже елку в школе устанавливали не просто ученики-старшеклассники, а именно работники предприятия.

«В рамках бизнес-игры мы открыли компанию по ремонту мебели. Сегодня поступила заявка на установку елки. Мы ее установили. Это мужское дело, мы должны учиться с детства ремонтировать, чтобы в дальнейшем пригодилось», - отметил ученик девятого класса школы-интерната № 1 г.Пензы Станислав Красильников.

Теперь зеленую красавицу осталось только украсить игрушками и гирляндами. Силами воспитанников и педагогов учреждение будет полностью готово к празднованию Нового года.

Образование

просмотров 68