В пензенской школе №66 из-за пожара в туалете эвакуировали 400 человек

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11 апреля 2017, 17:56Происшествия
В Пензе почти 400 учащихся и сотрудников школы эвакуировали из-за пожара в туалете.
Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
По данным ведомства, 11 апреля около 14.30 в здании школы №66 вспыхнул пожар в санитарной комнате. Его с помощью огнетушителя ликвидировал сотрудник учреждения.
«Эвакуировано 344 ребенка и 40 сотрудников (школы). Пострадавших, погибших нет. В данный момент специалистами Госпожнадзора устанавливается причина возгорания», - сообщили в МЧС.
К месту происшествия выезжали 25 пожарных и 11 единиц техники.
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