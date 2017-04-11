11 апреля 2017, 17:56Происшествия В пензенской школе №66 из-за пожара в туалете эвакуировали 400 человек В Пензе почти 400 учащихся и сотрудников школы эвакуировали из-за пожара в туалете.

Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

По данным ведомства, 11 апреля около 14.30 в здании школы №66 вспыхнул пожар в санитарной комнате. Его с помощью огнетушителя ликвидировал сотрудник учреждения.

«Эвакуировано 344 ребенка и 40 сотрудников (школы). Пострадавших, погибших нет. В данный момент специалистами Госпожнадзора устанавливается причина возгорания», - сообщили в МЧС.

К месту происшествия выезжали 25 пожарных и 11 единиц техники.

Происшествия

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