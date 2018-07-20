В Пензенской области зафиксировали рост подростковой преступности

Безопасность и права детей - под контролем прокуратуры. В пензенском ведомстве на пресс-конференции ответили на вопросы журналистов о том, какие нарушения законодательства в отношении несовершеннолетних были выявлены в последнее время.

Прокурор области Наталья Канцерова начала с заявления о том, что безопасность детей и профилактика подростковой преступности находятся на особом контроле прокуратуры. И в том числе благодаря этому пристальному вниманию органы надзора в первом полугодии выявили больше преступлений как со стороны несовершеннолетних - 100, так и в отношении них - 405, рост на 14% и 3% соответственно. Дети становятся жертвами преступления, чаще всего, в связи с неуплатой родителями долгов по алиментам, сексуальному домогательству и вовлечению в противоправную деятельность.

«Мы выявили этих людей, в отношении них предприняты меры. Впервые в регионе возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетних во вдыхание паров газа», - сказала Наталья Канцерова.

Анализ показал две основные причины роста преступности, связанной с подростками, - слабая или формальная профилактическая работа органов опеки и полиции и недосмотр родителей. Это подтверждает тот факт, что 14 преступлений подростки совершили в ночное время.

Отдельно на пресс-конференции остановились на взимании комиссии за оплату школьных обедов. Родители не обязаны были оплачивать питание именно через терминалы.

«Есть закон о защите прав потребителей, который позволяет родителям вносить оплату наличными, никто не может лишить их такой возможности», - прокомментировала Наталья Канцерова.

Один из последних примеров прокурорского реагирования - представление в адрес министерства образования по вопросу закупки учебников. После проведенной проверки из бюджета выделили 33 миллиона рублей, чтобы докупить 80 тысяч учебных пособий. Кстати, параллельно прокуроры проверяют сами книги, на соответствие утвержденным требованиям.

«В 2017 года из образовательного процесса изъяты два учебных пособия, которые не соответствовали требованиям по шрифту, оформлению, что способствовало повышению зрительной нагрузки при чтении и утомлению детей», - добавила Наталья Канцерова.

Также речь зашла о проверке летних лагерей, как до их открытия, так и в процессе работы. В ближайшее время начнется мониторинг школ, чтобы руководство учреждений успело устранить все выявленные нарушения до 1 сентября.