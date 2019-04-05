В пензенской почве обнаружили личинки паразитических червей

Пензенские эпидемиологи предупреждают, что с приходом тепла правилам личной гигиены необходимо уделять особое внимание. Прогулка во дворе может обернуться заражением опасным паразитным заболеванием. После многочисленных исследований оказалось, что почва не отвечает санитарным нормативам, там обнаружены личинки паразитов токсокар.

К детской площадке на улице Аустрина у местных жителей лишь нарекания. Они уверены, что территория для отдыха малышей небезопасна. Повсюду - мусор и грязь, а значит, высок риск подхватить инфекцию.

В «Жалобной книге» информационного агентства «Пенза-Пресс» местные просят хотя бы установить табличку «Выгул собак запрещен!» Говорят, что домашних питомцев держат многие соседи, а специально оборудованной площадки для животных, как и во всем областном центре, нет. При этом многие владельцы четвероногих не спешат устранять за ними загрязнения.

«Мы не гуляем на детской площадке, только за домом. Жители не ругаются, потому что там многие это делают», - сказала жительница Пензы Ольга Литвинова.

Ежегодно в регионе регистрируется от двух до трех десятков случаев заболеваемости токсокарозом - это паразитное заболевание, основным переносчиком которого являются собаки. Пензенские эпидемиологи уверены, что бесхозные песочницы - один из главных очагов его распространения, поэтому чаще токсокарозом болеют дети. У ребенка может развиться анемия, бронхит, дерматит или ринит, увеличиться объем печени.

«Это не безобидное заболевание. В 2017 году был зарегистрирован летальный случай от токсокароза. Ребенок умер от осложнения в виде анемии третьей степени», - рассказала врач-паразитолог Центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области Ирина Табакаева.

Черви длиной от 4 до 18 сантиметров паразитируют в кишечнике либо желудке животного. Только одна самка откладывает в сутки 200 тысяч яиц, в почву их попадают миллионы. Домашних любимцев необходимо обрабатывать от гельминтов не реже одного раза в полгода. Иначе, играя, целуя и обнимая своего питомца можно заразиться. В 2018 году токсокароз был выявлен у 25 пациентов.

«В 2018-м от владельцев животных было доставлено более 125 проб. После проверок было выявлено у собак пять положительных результатов, у кошек - три», - сказал заместитель начальника управления ветеринарии Пензенской области Александр Котин.

Безнадзорных собак на токсокароз никто не обследует. Хотя они представляют наибольшую эпидемическую опасность для городских жителей. Зараженные паразитами бродячие животные часто используют песочницы на детских площадках в качестве туалета, после чего в них остаются личинки. Поэтому после прогулки стоит соблюдать традиционную профилактику: тщательно мыть руки, фрукты и овощи. Причем температура воды должна быть не менее 60 градусов: только при такой инфекция гибнет.