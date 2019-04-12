В пензенской онкобольнице появится центр ядерной медицины

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12 апреля 2019, 14:03Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев договорился с членами правительства РФ и руководством госкорпорации «Ростех» об участии федеральной компании в строительстве нового корпуса онкоцентра.
Как сообщили в пресс-центре облправительства, в новом корпусе планируют разместить центр ядерной медицины, где будут проводить исследования в области онкологии, неврологии и кардиологии.
В строительстве объекта на условиях государственно-частного партнерства примет участие компания «Швабе». В ближайшее время генеральный директор холдинга Алексей Патрикеев планирует посетить регион для детального обсуждения сотрудничества, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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