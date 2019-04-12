12 апреля 2019, 14:03Общество

В пензенской онкобольнице появится центр ядерной медицины

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев договорился с членами правительства РФ и руководством госкорпорации «Ростех» об участии федеральной компании в строительстве нового корпуса онкоцентра.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, в новом корпусе планируют разместить центр ядерной медицины, где будут проводить исследования в области онкологии, неврологии и кардиологии.

В строительстве объекта на условиях государственно-частного партнерства примет участие компания «Швабе». В ближайшее время генеральный директор холдинга Алексей Патрикеев планирует посетить регион для детального обсуждения сотрудничества, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/152869/

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