В пензенской онкобольнице появится центр ядерной медицины

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев договорился с членами правительства РФ и руководством госкорпорации «Ростех» об участии федеральной компании в строительстве нового корпуса онкоцентра.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, в новом корпусе планируют разместить центр ядерной медицины, где будут проводить исследования в области онкологии, неврологии и кардиологии.

В строительстве объекта на условиях государственно-частного партнерства примет участие компания «Швабе». В ближайшее время генеральный директор холдинга Алексей Патрикеев планирует посетить регион для детального обсуждения сотрудничества, пишет ИА «Пенза-Пресс».