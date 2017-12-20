В Пензенской области злоумышленники оставили без света целое село

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20 декабря 2017, 19:28Криминал
За пять километров электропроводов - пять лет лишения свободы. Именно столько грозит злоумышленникам, которые оставили без электричества село Троицкое Башмаковского района Пензенской области. Сильный ветер повалил несколько десятков опор линии электропередач. Аварийная бригада отключила поврежденный участок и оставила на ночь кабель, чтобы провести ремонтные работы. Однако на провода положил глаз один из работников энергоснабжающей организации.
«Установлено, что один из подозреваемых принимал участие в ремонтных работах на поврежденной линии электропередач и знал о том, что электропровода находятся без присмотра и отсоединены от общей высоковольтной линии. Вечером того же дня злоумышленник вместе с родственником, приехал на место, и на грузовом автомобиле погрузили провода и отвезли в районный центр, где спрятали в укромном месте», - рассказал начальник отделения ОМВД России по Башмаковскому району Дмитрий Снетков.
Полицейские быстро вычислили похитителей высоковольтных проводов. Мужчины вину признали и сейчас находятся под подпиской о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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