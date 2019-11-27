В Пензенской области злоумышленник выкопал 32 дерева стоимостью 417 тыс. рублей

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27 ноября 2019, 17:39Криминал
В Пензенской области лесной инспектор обнаружил, что на вверенном ему участке незаконно выкопали 32 дерева.
На территории Вадинского-Беднодемьяновского-Кудеяровского участкового лесничества был зафиксирован факт хищения лесных насаждений.
Неизвестные выкопали 23 липы, шесть кленов и три дуба. Нарушение зафиксировал лесной инспектор Ломовского лесничества. Хозяйство понесло ущерб на 417 713 рублей.
«Материалы переданы в отдел полиции Нижнеломовского района. Предполагаемый нарушитель установлен, ведется следствие», - сообщили в пресс-службе минлесхоза Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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