27 ноября 2019, 17:39Криминал

В Пензенской области злоумышленник выкопал 32 дерева стоимостью 417 тыс. рублей

В Пензенской области лесной инспектор обнаружил, что на вверенном ему участке незаконно выкопали 32 дерева.

На территории Вадинского-Беднодемьяновского-Кудеяровского участкового лесничества был зафиксирован факт хищения лесных насаждений.

Неизвестные выкопали 23 липы, шесть кленов и три дуба. Нарушение зафиксировал лесной инспектор Ломовского лесничества. Хозяйство понесло ущерб на 417 713 рублей.

«Материалы переданы в отдел полиции Нижнеломовского района. Предполагаемый нарушитель установлен, ведется следствие», - сообщили в пресс-службе минлесхоза Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
просмотров 63

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - http://minleshoz.pnzreg.ru/news/3456/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ