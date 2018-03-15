В Пензенской области женщину осудили за оскорбление главы сельсовета

Жительницу Пачелмского района Пензенской области признали виновной в публичном оскорблении представителя власти во время исполнения им должностных обязанностей.

Как сообщает пресс-служба Пачелмского районного суда, в конце октября 2017 года на собрании граждан села Калиновка глава администрации Новотолковского сельсовета поинтересовалась у местной жительницы, когда она рассчитается с задолженностью по оплате водоснабжения. Сельчанке не понравился этот вопрос, и она в присутствии собравшихся оскорбила чиновницу в грубой неприличной форме с использованием нецензурной лексики.

Суд назначил женщине шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства из заработной платы с испытательным сроком на полгода.

Сельчанка подала апелляцию, но ее оставили без удовлетворения. Приговор оставили без изменения, пишет ИА «Пенза-Пресс».