В Пензенской области женщину осудили за оскорбление главы сельсовета

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
15 марта 2018, 16:07Общество
Жительницу Пачелмского района Пензенской области признали виновной в публичном оскорблении представителя власти во время исполнения им должностных обязанностей.
Как сообщает пресс-служба Пачелмского районного суда, в конце октября 2017 года на собрании граждан села Калиновка глава администрации Новотолковского сельсовета поинтересовалась у местной жительницы, когда она рассчитается с задолженностью по оплате водоснабжения. Сельчанке не понравился этот вопрос, и она в присутствии собравшихся оскорбила чиновницу в грубой неприличной форме с использованием нецензурной лексики.
Суд назначил женщине шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства из заработной платы с испытательным сроком на полгода.
Сельчанка подала апелляцию, но ее оставили без удовлетворения. Приговор оставили без изменения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
15 марта 2018, 19:38Губернатор: Сотрудничество с Роскачеством позволит развивать предприятия
15 марта 2018, 19:31В Пензенской области за сутки в ДТП пострадали 5 пешеходов
15 марта 2018, 19:19В Пензе 18 собственников Кулибина, 10 согласились на переезд
15 марта 2018, 19:16Среди пензенцев растут жалобы на неудачные покупки в Сети
15 марта 2018, 19:14В пензенском художественном училище прошел конкурс по композиции
15 марта 2018, 19:09Пензенцы выберут территорию для благоустройства 23 марта
15 марта 2018, 19:06Губернаторская симфоническая капелла Пензы выступит с новым дирижером
15 марта 2018, 17:58В Пензенской области уже 150 семей получают выплаты за первеца