26 мая 2017, 17:34Общество В Пензенской области женщину незаконно лишили сертификата на жилье В Пензенской области прокуратура Городищенского района проверила законность действий органов местного самоуправления.

Причиной проверки стало обращение жительницы района. Женщина сообщила, что ее семью исключили из списка получателей социальных выплат на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Заявительница встала в очередь на приобретение сертификата после рождения ребенка.

«Семью признали участницей подпрограммы поддержки молодых семей в жилищной сфере региональной программы по социальной поддержке отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Однако в 2015 году муж заявительницы скончался, и семью исключили из списка постановлением администрации Городищенского района.

По результатам проверки прокурор района обратился в Городищенский районный суд Пензенской области, защищая законные интересы женщины и требуя признать постановление недействительным.

Суд удовлетворил иск в полном объеме: семья заявительницы была восстановлена в списке, и женщина получила сертификат.

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