В Пензенской области зажглись тысячи «свечей памяти»

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22 июня 2019, 16:56Общество
В Пензенской области 21 июня, в канун Дня памяти и скорби, зажглись тысячи «свечей памяти». Жители региона поддержали инициативу партии «Единая Россия» и отдали дань уважения защитникам родины.
К монументу воинской и трудовой славы пришли труженики тыла, участники локальных войн, активисты молодежных, общественных и патриотических организаций, регионального и местных отделений партии «Единая Россия», молодогвардейцы и просто неравнодушные пензенцы. В памятной церемонии также участвовали сотрудники регионального управления МВД.
Заместитель секретаря регионального отделения партии, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области Вадим Супиков, обращаясь к собравшимся, отметил, что акция объединяет всех, независимо от политических взглядов, национальности, вероисповедания.
«Мы всегда будем помнить тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. Кто проявил мужество и героизм на полях сражений и в тылу. Мы отдаем дань памяти и нашим землякам, которые остались на полях сражений, а их более 190 тысяч человек. Подвиг их бессмертен», - подчеркнул он.
Зажечь «Свечу памяти» пришли заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель исполкома Юрий Дворянинов, член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия», глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, депутаты фракций «Единая Россия» Законодательного Собрания и Пензенской городской Думы.
Все участники акции почтили память тех, кто не дожил до Великого Дня победы минутой молчания. Затем они зажгли и установили у вечного огня свечи, как символ горечи потерь и сердечной благодарности за подаренную возможность жить.
Акция «Свеча Памяти» по инициативе местных отделений партии «Единая Россия» и в рамках реализации партийного проекта «Историческая память» прошла во всех районах Пензенской области.
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