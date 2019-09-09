В Пензенской области завершились выборы в Гордуму

Выборы депутатов Пензенской городской Думы седьмого созыва завершились ровно в 20:00. Тогда же члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. Из 223 участков в областном центре 82 были оборудованы КОИБами [комплекс обработки избирательных бюллетеней], - электронными урнами, которые автоматически вели подсчет голосов.

Пензенцы спешили на голосование даже за полчаса до его окончания. Один из пунктов расположился в лицее современных технологий, там разместили избирательный участок №152.

«Приехала с дачи пять минут назад, если бы паспорт был с собой, зашла бы раньше. Живу рядом. Трое соседей не пришли, сидят дома, здоровые, а я весь день на огороде и прибежала. Это долг, это важно», - отметила жительница Пензы Людмила Иванова.

«Каждый должен свою лепту вносить. Мы голосованием, другие - делами. В частности, депутаты. Чтобы город был еще прекраснее, чтобы все завершили, чего начали: набережную и цирк достроили», - отметил житель Пензы Вячеслав Широков.

Большое количество присутствующих на площадках для голосования объяснимо высокой конкуренцией. В регионе от всех политических партий и кандидатов на избирательные участки было направлено около 1450 членов избирательной комиссии с правом голоса, еще 1903 человека выполняли задачи наблюдателей. В общей сложности они там работали свыше 12 часов.

«Первый раз в сельской местности. Людей меньше и работы. С 8:00 до 20:00 мы находимся на участке, но приезжаем раньше, чтобы провести регистрацию, увидеть, что все урны запечатаны», - рассказала член участковой избирательной комиссии избирательного участка №152 с правом совещательно голосования Анастасия Кулагина.

Этот участок был оборудован комплексами обработки избирательных бюллетеней, которые автоматически учитывали голоса избирателей. В электронные урны с утра опустили бюллетени с досрочного голосования, туда же помещали и те, что заполнялись на дому горожанами, которые не смогли добраться до пункта по состоянию здоровья.

На пресс-конференции в облизбиркоме отметили, что без жалоб не обошлось. Председателю региональной избирательной комиссии Александру Синюкову пришлось лично решать некоторые спорные вопросы. Такие возникли на 24 участках в области. Еще три жалобы были получены по электронной почте, однако ни одна из них не касалась итогов голосования.

«Все моменты мы называем рабочими. Нарушений законодательства, которые могли бы повлиять или поставить под сомнение проведение итогового голосования, отсутствовали. Оснований, чтобы признать хотя бы на одном участке выборы недействительными, нет», - сказал он.

В целом на территории Пензы и области выборы прошли в соответствии с законом. С этим согласились и представители региональных отделений партий. Они отметили деловую, конструктивную атмосферу, слаженную работу наблюдателей и поблагодарили избирателей за активное участие.