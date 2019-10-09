В Пензенской области завершилась летняя оздоровительная кампания

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09 октября 2019, 19:19Общество
В Пензенской области подвели итоги летней оздоровительной кампании. Встреча прошла на базе детского лагеря «Звездочка. Участниками семинара стали члены межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, заместители глав муниципалитетов и учредители детских лагерей.
Летняя оздоровительная кампания 2019 года в Пензенской области подошла к концу. Подводя ее итоги, представители ведомств приступили к обсуждению практик и тенденций развития сферы детского отдыха. Все началось с разговора про межведомственное взаимодействие. Специалисты убеждены, что их главная задача - не допустить халатного отношения, особенно в лагерях палаточного типа.
Качество отдыха предложено повышать не за счет увеличения количества лагерей. Допускаться к участию в следующей летней оздоровительной кампании будут только те учреждения, в которых соблюдаются все санитарные условия. Несколько лагерей закроются на капитальный ремонт, остальные будут готовить к тематическим сменам.
«Мы хотим провести их для детей, которые состоят на различных видах учета и одаренных ребят, также организовать малозатратные походы с пребыванием в палаточном лагере, чтобы дети были знакомы не только с тем муниципалитетом, в котором проживают», - сказала заместитель министра образования Пензенской области Елена Петросова.
После обсуждения прошла торжественная церемония награждения участников областного смотра-конкурса организаций отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. Победителей определили в девяти номинациях, они получили дипломы и памятные подарки.
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