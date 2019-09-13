В Пензенской области завершают работы в рамках нацпроекта «Экология»

Работы по сохранению уникальных водных объектов в рамках национального проекта «Экология» в Пензенской области выходят на финишную прямую. На их проведение из федерального бюджета выделено порядка 8 миллионов рублей. Специалисты уже выполнили расчистку пруда на реке Труев в Кузнецком районе и теперь работают на реке Колышлей.

Специальное судно, издалека больше похожее на затонувший экскаватор или трактор, называется земснаряд. Оно медленно передвигается по поверхности водоема и, как пылесос, собирает со дна ил, песок и мусор. Сейчас установка работает на реке Колышлей.

Колышлей - не просто река, а главный источник питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения рабочего поселка. Водозаборное сооружение было построено здесь в 1936 году, с тех пор русло ни разу не очищали.

«Родники стали заиливаться, и, соответственно, все засоряется, родников стало меньше. Мы проводили мониторинг при проектировании, уровень упал .Поэтому и было принято решение об очистке русла реки», - рассказал заместитель главы администрации Колышлейского района по вопросам муниципального хозяйства Андрей Мишин.

Расчистить должны более шести километров русла реки. Участок определили от деревни Карауловка до села Сущевка. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

«В этом году - два объекта. Один уже завершили на реке Труев, это Кузнецкий район, на территории санатория «Надежда». Также в планах – завершить работы по реке Колышлей. На эти средства предусмотрено порядка 4,5 млн рублей федеральных средств в этом году», - сообщил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин

Подрядчик работает по 12 часов в день - на сегодня со дна поднято 89 тысяч кубометров иловых отложений. Из 57 участков, указанных в контракте, специалисты расчистили 51. Основные работы планируют завершить до наступления холодов и вернуть берегу его первоначальный вид.