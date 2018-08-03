В Пензенской области завершается второй этап перехода на новые кассы

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05 августа 2018, 14:09Общество
В Пензенском регионе завершается второй этап по переходу предпринимателей и торговых организаций на кассовые аппараты нового образца. Применять современную контрольно-кассовую технику бизнесменов обязали с 2017 года. Главное преимущество онлайн-касс - возможность моментально передавать данные о продажах и расчетах в налоговые органы.
«Из тех предпринимателей, которые до этого не использовали кассы, на сегодняшний день больше 90% перешли на новый вид касс, Это достаточно хороший показатель. Мы понимаем, что какой-то глобальной катастрофы с этим переходом не произошло», - сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Карим Кузахметов.
Напомним, согласно принятому региональной властью постановлению, утвержден перечень отдаленных или труднодоступных территорий, где предприниматели освобождаются от замены или модернизации старой техники. Это населенные пункты, расположенные на расстоянии более трех километров от административного центра муниципального района и где проживает менее 500 человек. Кроме того, некоторые предприниматели смогут претендовать на компенсацию части затрат.
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