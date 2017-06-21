21 июня 2017, 13:09Криминал В Пензенской области завели дела на родителей, не кормивших детей В Сосновобрском и Сердобском районах Пензенской области сотрудники прокуратуры выявили семьи, в которых родители жестоко обращались со своими детьми и должным образом не выполняли обязанности.

Это выражалось в том, что родители не предоставляли нормальное питание, содержали в условиях, угрожающих жизни и здоровью детей, не следили за выполнением элементарных гигиенических норм, пишет ИА «Пенза-Пресс».

У детей выявили респираторно-вирусные заболевания, задержку физического развития, а также заболевания, приобретенные вследствие недостаточного приема пищи.

Кроме того, органы опеки и попечительства не сообщили в правоохранительные органы о жестоком обращении с детьми.

«Материалы проверок направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по выявленным фактам. В Сосновоборском районе в отношении матерей возбуждено два уголовных дела, в Сердобском районе проводится процессуальная проверка.

Для устранения нарушений в органы опеки внесли представления, принятие мер находится под контролем», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Криминал

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