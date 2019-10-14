14 октября 2019, 17:59Криминал

В Пензенской области застрелили хозяина пруда

В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту убийства 44-летнего мужчины.

Установлено, что вечером 12 октября пьяный житель Иссинского района поехал вместе с сыном в село Долгоруково, чтобы поохотиться там на уток. Когда они возвращались обратно, их догнал мужчина на «УАЗе». Он сообщил, что занимается разведением рыбы в пруду, мимо которого они проехали, и стал предъявлять по данному поводу претензии.

«На этой почве возник конфликт, охотник взял из машины ружье и два раза выстрелил в оппонента. От полученного ранения в области живота мужчина скончался на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Жителя Иссинского района задержали и предъявили обвинение в убийстве. Решается вопрос о заключении под стражу. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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Источник фотографии: https://penza.sledcom.ru/news/item/1399110/

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