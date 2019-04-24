В Пензенской области зарплаты выросли на 10%

Рост средней заработной платы в Пензенской области в 2018 году составил более 10%. Это второй результат в Приволжском федеральном округе. Такие данные были озвучены на расширенном заседании коллегии регионального министерства финансов. Главными темами встречи стали итоги исполнения консолидированного бюджета области в 2018-м и задачи финансовых органов текущем году.

«Нам удалось полностью погасить сложившуюся на 1 января 2018 года просроченную кредиторскую задолженность относительно бюджета области и существенно сократить этот вид долга муниципалитета, он копился годами, и мы понимали, что муниципалитеты не в состоянии справиться самостоятельно», - сказал глава региона.

В целом кредиторская задолженность сокращена на два миллиарда рублей. Что касается исполнения бюджета в 2018 году, то по доходам он выполнен на 99,6%, а по расходам - на 97,3%. Кроме того, сократился государственный долг Пензенской области - на 16,5%.