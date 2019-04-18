В Пензенской области зарплаты выросли на 10%

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 18 апреля принял участие в совместном заседании коллегий прокуратуры региона и Следственного управления Следственного комитета.

Участники совещания обсудили вопросы законности, практики прокурорского надзора и меры, направленные на повышение эффективности взаимодействия прокуратуры региона, СУ СКР и контролирующих органов в сфере оплаты труда и занятости населения, сообщает пресс-центр облправительства.

Губернатор отметил, что в течение последних четырех лет ситуация в сфере трудовой занятости населения области остается стабильной, уровень безработицы снижается.

«На этой неделе Росстат подвел окончательные итоги выполнения указов президента в 2018 году. Только 4 из 85 субъектов Российской Федерации полностью выполнили их и достигли индикативных показателей роста зарплаты по всем категориям работников. Это Пензенская, Владимирская, Ленинградская области и Республика Бурятия», - рассказал губернатор.

Он добавил, что в регионе обеспечен рост зарплат работников бюджетной сферы. Так, за 2012-2018 годы доход врачей увеличился в 2,1 раза, среднего медицинского персонала – в 2 раза, младшего – в 3,6 раз, социальных работников – в 4,1 раза, работников учреждений культуры – в 3,5 раза.

«Процесс повышения зарплат будет продолжен, требования президента РФ мы будем неукоснительно исполнять», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Также глава региона рассказал, что в 2019 году правительство области уделяет особое внимание сохранению достигнутого в 2018-м уровня зарплаты основных категорий работников бюджетной сферы, предприятий промышленности, малого и среднего бизнеса.

В пресс-центре добавили, что в целом рост зарплаты по региону - около 10%, пишет ИА «Пенза-Пресс».