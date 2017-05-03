В Пензенской области зарегистрировано 96 новых случаев ВИЧ-инфекции

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03 мая 2017, 17:31Общество
С 15 по 21 мая Пензенская область примет участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая приурочена к Международному дню памяти умерших от СПИДа.
На территории региона на 1 апреля насчитывается 2578 вич-инфицированных. За три месяца 2017 года, по данным областного минздрава, зарегистрировано 96 новых случаев ВИЧ-инфекции, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Министерство здравоохранения Пензенской области акцентирует внимание жителей региона, что медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию носит добровольный характер и является бесплатным в медицинских организациях Пензенской области. Медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию можно также пройти при диспансеризации», - пояснили в пресс-службе ведомства.
С 15 по 19 мая пензенцы могут узнать свой ВИЧ-статус в Центре СПИД с 8.00 до 18.00, в остальные дни учреждение работает по основному графику - с 8.00 до 14.00, кроме выходных.
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