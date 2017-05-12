В Пензенской области заработают точки измерения артериального давления

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12 мая 2017, 16:02Общество
Региональный этап всероссийской акции «Май - месяц здорового сердца» стартовал в Пензенской области.
Основной целью является снижение смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний.
В рамках акции в регионе на территории социально-значимых организаций будут работать «Точки по измерению артериального давления».
Работа «Точек измерения АД» стартует в Пензенской области 17 мая в 9.00 на базе МФЦ Пензы, Кузнецка, Белинского, Бессоновки, Городища, Земетчино, Каменки, Мокшана, Нижнего Ломова, Никольска, Сердобска и Пензенского района, и продлится до 15.00.
18 мая с 9.00 до 15.00 пункты измерения давления будут работать на автовокзалах в Пензе, Белинском, Земетчинском, Каменском, Никольском, Сердобском, Лунинском, Спасском и Шемышейском районах.
22 мая мероприятия пройдут в управлениях пенсионного фонда по Пензе, Кузнецку, Белинскому, Бессоновскому, Городищенскому, Земетчинскому, Каменскому, Мокшанскому, Нижнеломовскому, Никольскому, Пензенскому и Сердобскому районам.
23 мая в этих же муниципальных образованиях пройдут мероприятия в офисах сбербанка России. Время работы то же - с 9.00 до 15.00.
«Массированная информационная кампания, позволит снизить смертность нашего населения от последствий повышенного уровня артериального давления. Выявление гипертонии является первым шагом на пути улучшения диагностики и лечения артериальной гипертонии», - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.
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