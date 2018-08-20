В Пензенской области запустят пять свинокомплексов нового формата

В Пензенской области открылся свинокомплекс нового формата. При строительстве инвесторы уделили особое внимание системе биобезопасности. Это означает, что вероятность попадания в цех инфекций и инфицированного мяса практически сведена к нулю.

Для региона это принципиально важное сотрудничество. Во-первых, инвестор - крупнейший производитель мяса в России, а во-вторых, новые свинокомплексы позволят Пензенской области выйти в лидеры в Приволжском федеральном округе по производству свинины.

Комплекс рассчитан на производство 40 тысяч тонн мяса в год. Единовременно там могут выращивать более 20 тысяч голов свиней. Обслуживать восемь блоков будут всего 15 человек. Все процессы полностью автоматизированы. К примеру, корм загружают в специальные емкости, из которых он по специальным трубам поступает внутрь цеха, сначала в общую для небольшого сектора кормушку, а затем в более мелкие. Время подачи пищи и ее объемы регулируются системой. Вентиляция и микроклимат также автоматические. За работниками осталась только функция контроля.

На свинокомплексе будет происходить исключительно откорм и выращивание поголовья свиней. Туда будут поступать поросята в недельном возрасте. Вопрос их биобезопасности стал главным для инвесторов, в основном, как раз из-за системы дезбарьеров. Прежде чем попасть к животным, работник должен пройти через два этапа дезинфекции.

«Это самая современная технология, современные подходы, это прекрасная площадка. Для региона это большая радость, но самое главное, что она не последняя в своем роде, примерно через полтора месяца будет открыта еще одна площадка», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Всего инвестор планирует запустить в регионе пять подобных комплексов. На следующей площадке сейчас монтируют оборудование и ограждают территорию. Еще один комплекс сдадут в начале 2019 года, там активно идут строительные работы, заливается фундамент будущих цехов. По такому образцу крупный инвестор планирует строить свинокомплексы по всей России, но прерогатива стать первой - у Пензенской области.

«Это нужно переносить на масштабы страны, вводить стандарт, который позволяет сэкономить государственные ресурсы. Здесь большая перспектива, есть земельный надел. Делаем ставку на Пензенскую область, будем продолжать в том же духе без остановки», - сказал основатель крупнейшей в России компании по производству мясной продукции Игорь Бабаев.

Выражение этой программы в цифрах - уже в 2019-2020-х годах увеличить объемы производства свинины по области в четыре раза. С 25 тысяч тонн в год до 80.