01 июня 2017, 14:30Общество В Пензенской области запустят производство конопляного масла 1 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел встречу с генеральным директором группы компаний «Коноплекс» Миленой Александровой.

«Группа компаний «Коноплекс» реализует на территории Нижнеломовского и Пензенского районов приоритетный инвестиционный проект по выращиванию и комплексной переработке технической конопли. За год работы инвестора в регионе создано 31 новое рабочее место (19 – производственный персонал, постоянно проживающий в сельской местности)», - сообщили в пресс-центре облправительства.

По словам Милены Александровой, в этом году под сев конопли в сельхозоборот введено 600 га залежных земель в Нижнеломовском районе. Были выполнены проектные работы по перерабатывающим площадкам в Нижнеломовском и Пензенском районах.

«Компании нужно активно заниматься реализацией инвестиционного проекта, продукция востребована. Я совсем недавно вел переговоры с представителями КНР, у которых есть интерес, в частности, к конопляному маслу. Не затягивайте, идите по «дорожной карте», - сказал глава региона.

Пищевое производство планируется запустить в августе-сентябре, производство волокна – осенью 2018 года.

По итогам переговоров Иван Белозерцев поручил ускорить решение технических вопросов, с которыми к главе региона обратилась руководитель компании, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/2017/06/1/12183937