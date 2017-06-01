В Пензенской области запустят производство конопляного масла

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01 июня 2017, 14:30Общество
1 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел встречу с генеральным директором группы компаний «Коноплекс» Миленой Александровой.
«Группа компаний «Коноплекс» реализует на территории Нижнеломовского и Пензенского районов приоритетный инвестиционный проект по выращиванию и комплексной переработке технической конопли. За год работы инвестора в регионе создано 31 новое рабочее место (19 – производственный персонал, постоянно проживающий в сельской местности)», - сообщили в пресс-центре облправительства.
По словам Милены Александровой, в этом году под сев конопли в сельхозоборот введено 600 га залежных земель в Нижнеломовском районе. Были выполнены проектные работы по перерабатывающим площадкам в Нижнеломовском и Пензенском районах.
«Компании нужно активно заниматься реализацией инвестиционного проекта, продукция востребована. Я совсем недавно вел переговоры с представителями КНР, у которых есть интерес, в частности, к конопляному маслу. Не затягивайте, идите по «дорожной карте», - сказал глава региона.
Пищевое производство планируется запустить в августе-сентябре, производство волокна – осенью 2018 года.
По итогам переговоров Иван Белозерцев поручил ускорить решение технических вопросов, с которыми к главе региона обратилась руководитель компании, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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