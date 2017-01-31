31 января 2017, 19:25Общество В Пензенской области отремонтируют дороги в 20 районах Ремонт дорог Пензенской области стал главной темой на совещании в правительстве региона. В 2017 году на их строительство и реконструкцию планируют потратить почти пять миллиардов рублей. Как эффективно расходовать средства, губернатор Иван Белозерцев обсудил с представителями областного правительства и дорожной отрасли региона.

Не откладывать до наступления тепла и вкладываться в каждый рубль. Магистрали Пензенской области должны быть отремонтированы вовремя и качественно, иначе дорожников ждут большие штрафы, в том числе - и за несоблюдение сроков по проведению торгов. Подрядным организациям необходимо определиться с объемом работ до 1 апреля.

В 2017 году на ремонт дорог на территории региона планируют потратить рекордную сумму - почти пять миллиардов рублей. Не снижают объемы средств, направленные и на работы в областном центре.



«1 миллиард 25 миллионов - это огромные денежные средства в истории Пензы, которые нужно освоить в течение года. Мы должны на них построить дороги, тротуары, развязки, расширения, провести капитальный ремонт до сентября месяца», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.



Перед представителями отрасли губернатор поставил задачу эффективно расходовать денежные средства дорожного фонда. Весь запланированный объем работ необходимо выполнить. В 2017 году это 450 километров дорог - на 50 километров больше, чем в 2016-ом.



«На автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения Пензенской области запланированы ремонт и реконструкция 321 километра дорог, водопропускных труб и семи мостов. Первостепенной задачей является ремонт и реконструкция автомобильных дорог ведущих от города Пензы до районных центров. Также будут отремонтированы автомобильные дороги между районными центрами и муниципальными образованиями», - сообщил начальник управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Василий Глаголев.



Ремонт будет вестись в 20 районах Пензенской области. Больше всего дорог будет построено или реконструировано в Белинском, Бековском и Кузнецком районах. Сейчас о готовности приступить к ремонту дорог заявили свыше 20 специализированных организаций. Многие уже начали готовить материалы. Губернатор рекомендовал не медлить и остальным.

«Я убедительно прошу руководителей, сидящих в этом зале, принять все необходимые меры для того, чтобы заготовить материал, он будет востребован. В аварийном режиме, в аврале нам работать не надо. Надо заниматься сейчас, кто не понимает, мы тогда не будем его приглашать, не потому что мы к нему плохо относимся, а потому что тревожно за то, что мы не выполним эти объемы», - сказал Иван Белозерцев.

Глава региона поручил пензенским дорожным организациям, которым требуется спецтехника, приобрести ее до начала работ. Взять машины в аренду у компаний из Мордовии и Саратовской области, как это было раньше, в 2017 году вряд ли удастся. Соседи готовятся к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года и техника им, наверняка, будет нужна самим.

Общество

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