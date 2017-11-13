13 ноября 2017, 19:03Общество В Пензенской области запланирован капремонт почти в 300 домах Губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым принято решение сохранить размер взноса за капитальный ремонт на 2018 год на уровне 2017-го. Он, как и прежде, составит 7 рублей 20 копеек с квадратного метра. Собранные таким образом средства жители могут потратить на ремонт собственного дома. Они могут сами определить, какой вид работ необходимо выполнить в первую очередь.

Лифту в доме по улице Кижеватова, 4 - уже 29 лет. Подъемник, со слов жителей, устарел как морально, так и физически. Он часто ломается, кнопки в кабине не всегда срабатывают с первого раза. Квартира Людмилы Владимировны расположена на девятом этаже. Когда лифт ломается, приходится пользоваться лестницей. В ее возрасте - это серьезная нагрузка.

«Застревала с внучкой, ждали около получаса, чтобы пришли и вытащили нас», - рассказала она.



Неудобства от периодически неработающего лифта испытывают не только пожилые люди, но и молодые семьи. Спустить-поднять по лестнице детскую коляску и ребенка – не каждому мужчине под силу, не говоря уже о хрупких женщинах.

Однако терпеть неудобства осталось недолго. В 2018 году по программе капитального ремонта жителям полностью заменят лифтовое оборудование. В соседнем доме жители решили, что часть средств необходимо направить на благоустройство подъезда.

Всего в 2017 году в Пензенской области преобразятся более 90 домов. Основные работы уже завершены. Кстати, в 2018 году минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов в регионе не изменится., он по-прежнему составит 7 рублей 20 копеек с квадратного метра.

«Губернатором Пензенской области было принято решение о доступности минимального размера взноса. И, возможно, это сложилось из-за того, что деньги работают, на них банк начисляет процент за пользование средствами, и эта сумма перекрывает инфляцию, которая планируется в 2018 году», - пояснила руководитель Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области Наталья Моисеева.

Всего в 2018 году в Пензенской области запланирован ремонт почти в 300 домах. Там проведут замену лифтового оборудования, инженерных сетей, ремонт фасада, фундамента и кровли, а также благоустройство прилегающей территории.

Общество

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