В Пензенской области заметно снизилась смертность

В Пензенской области снизилась смертность и естественная убыль населения. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов в ходе оперативного совещания губернатора Ивана Белозерцева.

По предварительным данным единого госреестра записи актов гражданского состояния ЗАГС, за девять месяцев с начала этого года число умерших в регионе по сравнению с аналогичным периодом 2018-го сократилось на 911 человек, или на 6,2%. Снизилась и естественная убыль населения – на 85 человек.Также уменьшились показатели рождаемости: за девять месяцев текущего года родилось на 826 детей (или на 9,6%) меньше, чем в 2018 году, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Глава региона, комментируя озвученную главой Пензастата информацию, отметил, что снижение смертности является результатом проведенной работы.

«Конечно, задача номер один – выполнить индикативный показатель президента РФ. Интересно было бы проанализировать ситуацию за два-три года, особенно по естественной убыли. Что касается рождаемости – понятно, что 90-е годы дают о себе знать, тем более что браки сегодня заключают значительно позже», - сказал Иван Белозерцев, попросив начальника регионального управления ЗАГС Ларису Кривозубову уточнить, в каком возрасте пензячки сегодня впервые решаются на рождение ребенка.

«Средний возраст, когда рожают первых детей, - 24-26 лет», - отметила начальник управления.

Губернатор поручил первому зампреду правительства Ларисе Рябихиной и министру здравоохранения региона Александру Никишину спланировать работу в Пензенской области по борьбе с прерыванием беременности.

«Нужно работать с теми мамами, которые из-за материальных проблем приняли такое решение. Мы должны предлагать помощь, оказывать ее. Сегодня мы видим, что часть таких женщин в итоге отказывается от прерывания беременности. Эту работу нужно продолжить. В ноябре планируйте обучающие семинары, внедряйте лучшие практики районов. Результат есть. Изучите опыт других регионов, пригласите специалистов», - призвал глава региона Иван Белозерцев.