В Пензенской области закупят реанимобили на 95 миллионов

12 спецавтомобилей закупят за счет средств областного бюджета. На это выделят 95 миллионов рублей. Министерство здравоохранения Пензенского региона приступило к подготовке проектной конкурсной документации.

Данная мера была предусмотрена «дорожной картой» по совершенствованию медицинской помощи больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, принятой в начале 2019 года, сообщили в пресс-центре регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».