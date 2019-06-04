В Пензенской области закупят реанимобили на 95 миллионов

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04 июня 2019, 14:06Общество
Губернатор Пензенской области 4 июня поручил приобрести 12 реанимобилей для «скорой».
12 спецавтомобилей закупят за счет средств областного бюджета. На это выделят 95 миллионов рублей. Министерство здравоохранения Пензенского региона приступило к подготовке проектной конкурсной документации.
Данная мера была предусмотрена «дорожной картой» по совершенствованию медицинской помощи больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, принятой в начале 2019 года, сообщили в пресс-центре регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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