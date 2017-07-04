В Пензенской области загорелась фура. ВИДЕО

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04 июля 2017, 14:29Происшествия
По дороге из города Кузнецка в Пензу очевидец снял горящую на трассе фуру.
Видео с горящим грузовиком появилось на хостинге «YouTube». Запись опубликовал пользователь под ником PanDoruM. Он снял ролик из своего авто, проезжая мимо объятой огнем фуры, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Причины возгорания неизвестны.
В пресс-службе управления ГИБДД России по Пензенской области сообщили, что информации по этому поводу не поступало.
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