04 июля 2017, 14:29Происшествия В Пензенской области загорелась фура. ВИДЕО По дороге из города Кузнецка в Пензу очевидец снял горящую на трассе фуру.

Видео с горящим грузовиком появилось на хостинге «YouTube». Запись опубликовал пользователь под ником PanDoruM. Он снял ролик из своего авто, проезжая мимо объятой огнем фуры, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Причины возгорания неизвестны.

В пресс-службе управления ГИБДД России по Пензенской области сообщили, что информации по этому поводу не поступало.

Происшествия

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Источник фотографии: Скриншот с https://www.youtube.com/watch?v=GT_1Nckj5K0