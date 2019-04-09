В Пензенской области зафиксированы первые случаи пала сухостоя

Так, только за минувшие сутки на пульт дежурного поступила информация о восьми очагах возгорания в Спасском, Колышлейском, Мокшанском, Лунинском, Бессоновском районах. Добавим, что выжигание сухой травы палом на землях сельхозназначения и землях запаса запрещено. За нарушение предусмотрен штраф. Его размер для граждан составляет - от двух до четырех тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 до 200 тысяч рублей.

«ГУ МЧС России по Пензенской области поясняет, что выжигание сухой растительности на землях населенных пунктов может производиться в безветренную погоду только при условии, что располагается не ближе 50 метров от ближайших объектов, территория участка очищена от горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой, лица, участвующие в выжигании сухой травы, обеспечены первичными средствами пожаротушения, на территории не введен особый противопожарный режим», - прокомментировал заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Владимир Столяров.