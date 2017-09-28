28 сентября 2017, 17:01Общество В Пензенской области зафиксировано 478 семейно-бытовых преступлений Семейно-бытовые конфликты, домашнее насилие и преступления, возникающие на бытовой почве, обсудили в правительстве Пензенской области. Там прошло заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Его провел недавно назначенный зампредом Юрий Денисов.

«За восемь месяцев 2017 года на территории региона в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано 478 преступлений, что на 25% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. В 25 районах и городских округах области произошло снижение количества данных преступлений. Однако есть лидеры - Кузнецкий и Сердобский район, где на 40% и 21% выросло количество данных преступлений», - сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов.



На профилактическом учете состоит 654 семейных дебоширов, 362 человека поставлены на учет в 2017 году. В отношении недобропорядочных лиц в 2017 году было составлено более 600 протоколов об административном правонарушении. Проведено более 1000 проверок сообщений о семейно-бытовом насилии.

В ходе заседания также были рассмотрены вопросы противодействия распространению поддельных денежных знаков, а также организации работы управления федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области.

Общество

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