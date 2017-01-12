12 января 2017, 18:58Общество В Пензенской области зафиксировано 17 случаев заболевания гриппом Специалисты минздрава отмечают в Пензенской области рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В целом по региону ситуация по вирусным инфекциям находится на неэпидемическом уровне, однако рост заболеваемости возможен уже в двадцатых числах января.

За первую неделю нового года в Пензенской области зафиксировано более 1700 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Также на сегодняшний день лабораторно подтверждено 17 случаев заболеваний гриппом, преимущественно гонконгским. Пензенские медики отмечают, что в этом сезоне число заболевших стало увеличиваться раньше, чем обычно. И хотя показатели не превышают контрольные уровни эпидемического порога, в ближайшее время специалисты ожидают резкий рост заболеваемости, который связывают с окончанием школьных каникул.

«По всем эпидемиологическим порогам школьники, как правило, несут заболеваемость в семьи. И поэтому где-то в 20-х числах мы прогнозируем, что будет рост заболеваемости», - сказала главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Пензенской области Валентина Калинкина.

Медики советуют в сезонный период простудных заболеваний как можно меньше посещать места массового скопления людей, а больные не должны ходить в школы, детские сады и на работу.

«Мы знаем, что очень многие не идут на больничный, переносят эти заболевания на ногах, но это недопустимо, потому что, во-первых, необращение за медицинской помощью, позднее обращение за помощью, и позднее лечение могут способствовать развитию тяжелых форм заболевания, вплоть до летального исхода», - сказала начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова.

Так, 38-летний житель Пензы, который 7 января скончался в больнице от гриппа, слишком поздно обратился к врачам. Кроме того, он являлся инвалидом 2-й группы, страдал хроническим заболеванием верхних дыхательных путей, гипертонической болезнью и вирусным гепатитом С.

Медики советуют ни в коем случае не заниматься самолечением и вызывать на дом врача при появлении симптомов заболевания.

«Высокая температура, которая плохо поддается снижению, сухой кашель и симптомы интоксикации: слабость, тошнота», - перечислила возможные симптомы главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева.

Врачи просят не забывать и о профилактике: как можно чаще мыть руки с мылом, носить тканевые маски и употреблять витамины.

Общество

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