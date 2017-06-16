16 июня 2017, 14:01Общество

В Пензенской области зафиксировали 2633 нарушения ПДД за один день

Сотрудники Госавтоинспекции сообщили о нарушениях ПДД в Пензенской области.

За 15 июня в Пензенской области задержали 14 водителей, находящихся в состоянии опьянения. 1850 нарушений зафиксировали в автоматическом режиме, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

38 нарушений допустили пешеходы. Сотрудники оформили 22 материала ДТП с материальным ущербом без пострадавших.

Как сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, всего за 15 июня в регионе зафиксировали 2633 нарушения правил дорожного движения.

Общество
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