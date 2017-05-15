15 мая 2017, 14:31Общество В Пензенской области задолженность по зарплате сократилась в 4,7 раза Руководитель Пензастата Максим Уханов сообщил об экономических достижениях Пензенской области за 4 месяца 2017 года.

Индекс промышленного производства за январь-апрель вырос на 4,7%, доложил Максим Узанов на оперативном совещании в облправительстве 15 мая. В частности, рост показали обрабатывающие производства (+4,7%), производство пищевых продуктов (+13,7%), сфера обеспечения электроэнергией, газом и паром (+7%), водоснабжение, водоотведение (+19,7%). Снижение продемонстировали такие отрасли, как производство химических веществ и химических продуктов (-36%), производство неметаллической, минеральной продукции (- 4%), добыча полезных ископаемых (-19,6%),

«Мы провели рейтинговую оценку регионов по показателю «индекс промышленного производства». Среди регионов Приволжского федерального округа за первый квартал Пензенская область занимает третье место из 14. По России индекс промышленного производства составил 100,1%. За первый квартал объем инвестиций составил 7,6 млрд рублей - 84,4% к уровню прошлого года. Сокращение объема инвестиций произошло за счет предприятий других территорий, осуществляющих строительство газо- и нефтепроводов в Пензенской области. На 1 мая задолженность по зарплате составила 5 млн рублей, что на уровне прошлого месяца. Если сравнивать с 1 мая 2016 года, то задолженность сократилась в 4,7 раза. За январь-февраль получен положительный сальдированный финансовый результат в размере 1,92 млрд рублей», - отметил Максим Уханов.

Индекс потребительских цен в первом квартале в регионе составил 100,79%, по РФ – 101,3%. По этому показателю Пензенская область занимает третье место в округе после Мордовии и Саратовской области.

Производство продукции сельского хозяйства составило в первом квартале 14 млрд 651,3 млн рублей, это на уровне аналогичного периода прошлого года. Возросли, отметил Максим Уханов, производство молока, яиц, продуктивность коров молочного стада.

«Нам нельзя потерять темпы развития сельского хозяйства, обращаю внимание на эффективное использование всех видов поддержки», - прокомментировал доклад губернатор Иван Белозерцев.

Хорошие показатели у региона также в строительстве жилья. В целом, за четыре месяца в области введено 161,7 тыс. квадратных метров, или 108,3% к уровню прошлого года. Это обеспечило области пятое место по ПФО. Больше всего жилья строят в Пензе, в Пензенском районе, в Бессоновском районе, в Кузнецке, Каменке.

Иван Белозерцев обратил внимание на вопрос строительства индивидуального жилья, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«До 1 августа надо рассмотреть вопрос по развитию индивидуального строительства в Пензенской области: возникают проблемы с земельными участками. Надо проанализировать эту ситуацию, особое внимание обратить внимание на инфраструктуру: вода, газ, свет. Надо изыскивать возможности, чтобы люди, построившись, могли подключиться к газу, свету, воде», - сказал глава региона.

Общество

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