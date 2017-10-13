15 октября 2017, 13:14Криминал В Пензенской области задержали подозреваемого в поджоге 130 тюков сена Злоупотребление спиртным стало причиной крупного пожара. В Бессоновском районе мужчина Пензенской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег 130 тюков сена, тем самым он причинил ущерб местному жителю на сумму более чем 150 тысяч рублей.

«В нашем селе нет спиртных напитков, поэтому мы пошли в соседнее. Там опохмелились достаточно и на дорожку взяли еще. Проходили мимо речки, курили, там стоял стог, я нечаянно бросил в его окурок», - рассказал подозреваемый.

«Мужчина признался в совершенном преступлении и написал явку с повинной. Со слов подозреваемого, данное преступление он совершил в состоянии сильного алкогольного опьянения, с заявителем лично он незнаком», - сообщил начальник Следственного отдела УМВД России по Бессоновскому району Алексей Шокоров.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Криминал

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