В Пензенской области «задержали» особо опасных преступников

В Пензенской области прошли масштабные учения по розыску и задержанию особо опасных преступников, совершивших побег из колонии. В поимке условных беглецов участвовали около 600 сотрудников правоохранительных органов региона.

Основные силовые структуры региона были задействованы в ходе тактико-специальных учений. На них отрабатывались действия по розыску и задержанию трех осужденных, сбежавших из пензенской колонии. Особо опасных преступников искали с участием служебных собак и с привлечением военного вертолета.

На розыск сбежавших заключенных было брошено около 400 сотрудников управления федеральной службы исполнения наказаний, бойцы спецназа «Фобос», полицейские и представители Росгвардии. Главная цель учений - отработать взаимодействие силовых ведомств региона.

«Отработали вопросы оповещения личного состава, сбора оперативной информации, произведена работа по розыскных постов и выдвижение свободных отделов на пункт временного размещения сводного отряда», - рассказал заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Валерий Волков.

Спустя несколько часов преступников заметили в одном из лесных массивов. В результате совместных усилий сбежавшие осужденные были задержаны.

«Задачи, стоящие перед сотрудниками Рогвардии, были выполнены в полном объеме. Все вопросы по организации спецоперации отработаны. Сотрудники силовых структур действовали четко и слажено», - прокомментировал командир ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области Алексей Шумилов.

Итоги тренировки подвели на заседании оперативного штаба. Действиям сотрудников правоохранительных органов дали удовлетворительную оценку.