24 июля 2017, 19:17Общество В Пензенской области задержали около 80 пьяных водителей В Пензенской области сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд «Нетрезвый водитель». За минувшие выходные на дорогах региона задержали около 80 человек по подозрению в пьяной езде. Из них более десятка были задержаны благодаря информации, полученной от жителей.

«Уважаемые участники дорожного движения, если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефам: 59-90-02; 59-90-03; 59-90-72 или по телефону 02», - сообщила

инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.

Автомобили водителей, подозреваемых в употреблении спиртного, отправили на штраф-стоянку. За езду в нетрезвом виде нарушителей ждет административный штраф в 30000 рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Общество

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