В Пензенской области задержали молодых людей с партией наркотиков

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08 октября 2019, 13:02Криминал
В поселке Мокшан полицейские задержали четверых жителей Пензы в возрасте от 21 года до 25 лет, которые подозреваются в хранении и сбыте наркотиков.
При досмотре автомобиля из рюкзака, находившегося в багажнике, оперативники изъяли около 1,5 кг запрещенных веществ. Еще столько же было в тайниках.
«Установлено, что подозреваемые являлись оптовыми закладчиками. Крупные партии наркотиков они забирали бесконтактным способом в другом регионе и доставляли в Пензу», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Полицейские выяснили, что молодые люди хранили и реализовывали товар на территории Пензенской и близлежащих областей.
Сейчас подозреваемые находятся под стражей, в отношении них возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до 20 лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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