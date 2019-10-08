В Пензенской области задержали молодых людей с партией наркотиков

В поселке Мокшан полицейские задержали четверых жителей Пензы в возрасте от 21 года до 25 лет, которые подозреваются в хранении и сбыте наркотиков.

При досмотре автомобиля из рюкзака, находившегося в багажнике, оперативники изъяли около 1,5 кг запрещенных веществ. Еще столько же было в тайниках.

«Установлено, что подозреваемые являлись оптовыми закладчиками. Крупные партии наркотиков они забирали бесконтактным способом в другом регионе и доставляли в Пензу», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Полицейские выяснили, что молодые люди хранили и реализовывали товар на территории Пензенской и близлежащих областей.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей, в отношении них возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до 20 лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».