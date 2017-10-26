26 октября 2017, 19:44Криминал В Пензенской области задержали браконьеров В Бековском районе Пензенской области на территории «Дубасовского охотхозяйства» полицейские задержали браконьеров.

Двое местных жителей застрелили кабана без лицензии на добычу дикого животного. Помимо штрафа в 4000 рублей браконьерам предстоит возместить нанесенный природе ущерб. Размер суммы будет зависеть пола убитого животного.

С начала года по статье браконьерство в Городищенском, Мокшанском, Каменском, Колышлейском и Сосновоборском районах было заведено пять уголовных дел.

Чаще всего добычей нелегальных охотников становятся лоси и косули.

Криминал

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